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Cüneyt Arkın’ın ölüm yıldönümünde oğlundan yürek yakan sözler! Kabri başında...

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl 85 yaşında yaşama veda etmişti. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu, vefatının birinci yılında da unutulmadı. Sevenleri tarafından özlemle anılan Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur'dan yürek yakan paylaşım geldi. Babasının mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 13:42
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Cüneyt Arkın’ın ölüm yıldönümünde oğlundan yürek yakan sözler! Kabri başında...

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın nam-ı diğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendi. Duayen sanatçı Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

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Cüneyt Arkın’ın ölüm yıldönümünde oğlundan yürek yakan sözler! Kabri başında...

85 yaşında aramızdan ayrılan Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

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Cüneyt Arkın’ın ölüm yıldönümünde oğlundan yürek yakan sözler! Kabri başında...

Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı birinci ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

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Cüneyt Arkın’ın ölüm yıldönümünde oğlundan yürek yakan sözler! Kabri başında...

Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasının mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

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Cüneyt Arkın’ın ölüm yıldönümünde oğlundan yürek yakan sözler! Kabri başında...

İşte o paylaşım;

"Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içerisindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken "...Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin..." dediğini hatırladım. İçim genişlemiş, yüreğim ferahlamıştı. Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü, "Nereye baksam sen vardın" Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin."