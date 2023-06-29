29 Haziran 2023, Perşembe
Cüneyt Arkın’ın ölüm yıldönümünde oğlundan yürek yakan sözler! Kabri başında...
Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl 85 yaşında yaşama veda etmişti. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu, vefatının birinci yılında da unutulmadı. Sevenleri tarafından özlemle anılan Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur'dan yürek yakan paylaşım geldi. Babasının mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.
Giriş Tarihi: 29.06.2023 13:42
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