Azra Akın fena yakalandı! Makyajsız hali olay oldu! “Sen de yaşlanmışsın”

2022 Dünya Güzeli Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturmuştu, bir yıl sonra oğlu Demir'i kucağına almıştı. Anne olmanın ardından ekrandan uzak kalan Akın, önceki gün Etiler'de bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Makyajsız haliyle kameralara yakalanan eski Dünya Güzeli'ne "Sen de yaşlanmışsın" yorumları geldi.