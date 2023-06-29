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Azra Akın fena yakalandı! Makyajsız hali olay oldu! “Sen de yaşlanmışsın”

2022 Dünya Güzeli Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturmuştu, bir yıl sonra oğlu Demir'i kucağına almıştı. Anne olmanın ardından ekrandan uzak kalan Akın, önceki gün Etiler'de bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Makyajsız haliyle kameralara yakalanan eski Dünya Güzeli'ne "Sen de yaşlanmışsın" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 13:06
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Azra Akın fena yakalandı! Makyajsız hali olay oldu! “Sen de yaşlanmışsın”

Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan ve 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Azra Akın makyajsız haliyle gündeme bomba gibi düştü.

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Azra Akın fena yakalandı! Makyajsız hali olay oldu! “Sen de yaşlanmışsın”

Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı sallamıştı.

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Azra Akın fena yakalandı! Makyajsız hali olay oldu! “Sen de yaşlanmışsın”

Etiler'de bir istasyondan yakıt almaya gelen Azra Akın, "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bir şehir dışı seyahatimiz olacak, yakıt alıyoruz" diyerek gülümsedi.

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Azra Akın fena yakalandı! Makyajsız hali olay oldu! “Sen de yaşlanmışsın”

Makyajsız haliyle hala güzelliğini konuşturan Azra Akın'a "Sen de yaşlanmışsın" yorumları yağdı.

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Azra Akın fena yakalandı! Makyajsız hali olay oldu! “Sen de yaşlanmışsın”

İşte Azra Akın'ın makyajsız hali...