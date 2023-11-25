25 Kasım 2023, Cumartesi
Cüneyt Arkın'ın eski eşi Güler Mocan ilk kez konuştu! Mahkemede şok sözler: Kızımı kapıdan kovdu
Cüneyt Arkın'ın ilk evliliğinden olan kızı Filiz Canlı'nın, Betül Cüreklibatır ve çocukları Murat ve Kaan Cüreklibatır'a açtığı miras davası dün görüldü. Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan, mahkemede tanık olarak dinlendi. Kızının tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten Mocan, "Cüneyt'in kızıyla görüşmesi yasaktı, gizlice buluşurlardı. Kızım 30'lu yaşlarından sonra babasıyla görüşmeye başladı. Betül o güne kadar kızımın babasıyla görüşmesini istemedi, kapıdan bile kovmuşluğu vardı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 10:09
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