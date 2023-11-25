Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan ilk kez konuştu! Mahkemede şok sözler: Kızımı kapıdan kovdu

TELEFONLARINI BİLE AÇMADI

Güler Mocan sözlerine şöyle devam etti: "Cüneyt bize 'Hiç param yok. Sadece 100 liram kaldı' derdi. Biz boşanma aşamasındayken bana 'Levent'te villa aldım, barışalım' dedi ama gitmedim. Kızım İngiltere'ye eğitim için gidince, Cüneyt onun her türlü ihtiyacını kendisinin karşılayacağını söylemesine rağmen kızımın telefonuna dahi bakmadı. Kızımı ben okuttum ve tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım."