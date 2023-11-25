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Haberler Galeri Cüneyt Arkın'ın eski eşi Güler Mocan ilk kez konuştu! Mahkemede şok sözler: Kızımı kapıdan kovdu

Cüneyt Arkın'ın eski eşi Güler Mocan ilk kez konuştu! Mahkemede şok sözler: Kızımı kapıdan kovdu

Cüneyt Arkın'ın ilk evliliğinden olan kızı Filiz Canlı'nın, Betül Cüreklibatır ve çocukları Murat ve Kaan Cüreklibatır'a açtığı miras davası dün görüldü. Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan, mahkemede tanık olarak dinlendi. Kızının tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten Mocan, "Cüneyt'in kızıyla görüşmesi yasaktı, gizlice buluşurlardı. Kızım 30'lu yaşlarından sonra babasıyla görüşmeye başladı. Betül o güne kadar kızımın babasıyla görüşmesini istemedi, kapıdan bile kovmuşluğu vardı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 10:09
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Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan ilk kez konuştu! Mahkemede şok sözler: Kızımı kapıdan kovdu

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır'a açtığı davada tanıklar dinlenmeye başlandı.

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Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan ilk kez konuştu! Mahkemede şok sözler: Kızımı kapıdan kovdu

İlk duruşmada Filiz Cüreklibatır'ın tanığı annesi Güler Mocan, Betül Cüreklibatır'ın tanıkları ise Ediz Hun, Tuğrul Meteer ve İlkim Karaca'ydı. Güler Mocan mahkemede şu ifadeleri kullandı:

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Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan ilk kez konuştu! Mahkemede şok sözler: Kızımı kapıdan kovdu

"Vasiyetnamenin hazırlandığı tarihlerde Cüneyt'in eşi Betül Hanım'ı aradım."

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Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan ilk kez konuştu! Mahkemede şok sözler: Kızımı kapıdan kovdu

"Torunumun ata binmeyi öğrendiğini ve dedesiyle tanışmak istediğini söyledim. Betül Hanım bana 'Eşimin bu dönemde kafası iyi değil' dedi."

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Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan ilk kez konuştu! Mahkemede şok sözler: Kızımı kapıdan kovdu

TELEFONLARINI BİLE AÇMADI

Güler Mocan sözlerine şöyle devam etti: "Cüneyt bize 'Hiç param yok. Sadece 100 liram kaldı' derdi. Biz boşanma aşamasındayken bana 'Levent'te villa aldım, barışalım' dedi ama gitmedim. Kızım İngiltere'ye eğitim için gidince, Cüneyt onun her türlü ihtiyacını kendisinin karşılayacağını söylemesine rağmen kızımın telefonuna dahi bakmadı. Kızımı ben okuttum ve tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım."