Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı! Paylaşımına yorum yağdı: Hani montun yoktu kandırıldık

Takipçileri, daha önce "20 yıldır montum yoktu" açıklaması yapan ünlü ismin gönderisine; "Zengin fotoğrafı", "Bizim niye böyle geleneklerimiz yok ki?", "Acun abi biz de tatil istiyoruz", "Yaşlanmıyorsun be Acun abi" ve "Maşallah, örnek bir baba ve aile tablosu", "Hani montun yoktu, kandırıldık!" gibi yorumlar yazdı.