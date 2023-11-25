25 Kasım 2023, Cumartesi
Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı! Paylaşımına yorum yağdı: Hani montun yoktu kandırıldık
4 kızı ve bir torunu olan Acun Ilıcalı, iş temposundan kalan zamanının çocuğunu çocuklarına ayırıyor. Son olarak kızları Leyla, Yasemin ve Melisa ile birlikte kış tatiline çıkan ünlü isim çekilen bir karelerini Instagram sayfasından yayınladı. Paylaşımlarına, "Hani montun yoktu, kandırıldık!" yorumları geldi.
Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 10:55
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