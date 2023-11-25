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Haberler Galeri Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı! Paylaşımına yorum yağdı: Hani montun yoktu kandırıldık

Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı! Paylaşımına yorum yağdı: Hani montun yoktu kandırıldık

4 kızı ve bir torunu olan Acun Ilıcalı, iş temposundan kalan zamanının çocuğunu çocuklarına ayırıyor. Son olarak kızları Leyla, Yasemin ve Melisa ile birlikte kış tatiline çıkan ünlü isim çekilen bir karelerini Instagram sayfasından yayınladı. Paylaşımlarına, "Hani montun yoktu, kandırıldık!" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 10:55
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Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı! Paylaşımına yorum yağdı: Hani montun yoktu kandırıldık

Yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an zamanını kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa ile geçiren Acun Ilıcalı son olarak kızlarıyla birlikte kış tatiline çıktı.

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Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı! Paylaşımına yorum yağdı: Hani montun yoktu kandırıldık

Birlikte çekilen karelerini Instagram sayfasından "Geleneksel Winter Wonderland gezisi" mesajıyla yayınlayan Ilıcalı'ya, kısa sürede 140 binden fazla beğeni geldi.

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Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı! Paylaşımına yorum yağdı: Hani montun yoktu kandırıldık

Takipçileri, daha önce "20 yıldır montum yoktu" açıklaması yapan ünlü ismin gönderisine; "Zengin fotoğrafı", "Bizim niye böyle geleneklerimiz yok ki?", "Acun abi biz de tatil istiyoruz", "Yaşlanmıyorsun be Acun abi" ve "Maşallah, örnek bir baba ve aile tablosu", "Hani montun yoktu, kandırıldık!" gibi yorumlar yazdı.

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Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı! Paylaşımına yorum yağdı: Hani montun yoktu kandırıldık
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Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı! Paylaşımına yorum yağdı: Hani montun yoktu kandırıldık

Annesi babası kadar ünlü olan ve Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımlarının büyük kısmında yer alan Melisa Ilıcalı için "Küçük Şeyma" yorumları yapılıyordu.