Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Çocukları karşı karşıya geldi

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın 28 Haziran'da 84 yaşındaki hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vasiyetine dair detaylar ortaya çıktı. Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı. Arkın'ın ilk evliliğinden olan kızı Filiz Cüreklibatır ise vasiyetnameye itiraz etti. İşte tüm detaylar...