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Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Çocukları karşı karşıya geldi

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın 28 Haziran'da 84 yaşındaki hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vasiyetine dair detaylar ortaya çıktı. Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı. Arkın'ın ilk evliliğinden olan kızı Filiz Cüreklibatır ise vasiyetnameye itiraz etti. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:15
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Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Çocukları karşı karşıya geldi

Cüneyt Arkın'ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname açıklandı. Arkın, Levent'teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bırakınca, ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyete itiraz etti.

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Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Çocukları karşı karşıya geldi

MAHKEMEDE AÇIKLANDI

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da 84 yaşında vefat etmişti.

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Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Çocukları karşı karşıya geldi

Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı.

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Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Çocukları karşı karşıya geldi

Usta oyuncunun vasiyetiyle ilgili detayları ortaya çıktı.

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Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Çocukları karşı karşıya geldi

İLK EŞİ GÜLER MOCAN'DI

Sabah'ın haberine göre, Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnameye göre Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı.