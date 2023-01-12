HaberlerGaleriArka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı
Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı
Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar uzun zamandır seyircisi ile buluşamıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken bir yandan da "13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı?", "Arka Sokaklara neden ara verildi?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin gelişmeler...