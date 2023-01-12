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Haberler Galeri Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı

Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar uzun zamandır seyircisi ile buluşamıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken bir yandan da "13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı?", "Arka Sokaklara neden ara verildi?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 19:13
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Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı

Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. En son 18 Kasım 2022 tarihinde izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin neden ara verdiği merak konusu oldu. Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle ara verilen dizinin 639. bölümünün ne zaman yayınlanacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM VAR MI, YOK MU?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. 13 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında 'Da Vinci Şifresi' adlı filmi yer alıyor.

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Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı

NEDEN ARA VERİLDİ?

Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti.

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Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı

Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili konuşan İlker İnanoğlu, "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

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Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı

Buna göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 20 Ocak'ta başlaması bekleniyor.