Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı

Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. En son 18 Kasım 2022 tarihinde izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin neden ara verdiği merak konusu oldu. Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle ara verilen dizinin 639. bölümünün ne zaman yayınlanacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu?