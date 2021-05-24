Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi herkesi şaşırttı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle ekrana damga vuran Aras Bulut İynemli, son yılların en çok konuşulan ismilerinden oldu. Rol aldığı diziler ve sinema filmleriyle yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşayan İynemli'nin ailesi de merak konusu oldu. Oyuncu Orçun İynemli ile kardeş olan Arars Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı. İşte yakılıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin merak edilen annesi...