Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de televizyonların vazgeçilmez isimlerinden olan Damla Sönmez'in özel hayatı merak konusu oldu. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile adından söz ettiren Damla Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...