10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de televizyonların vazgeçilmez isimlerinden olan Damla Sönmez'in özel hayatı merak konusu oldu. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile adından söz ettiren Damla Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 17:58
  • 1
  • 106
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur dizisinin güzel oyuncusu Damla Sönmez özel hayatıyla merak konusu oldu. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan izleyiciler güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 106
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

TANER ÖLMEZ

  • 3
  • 106
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

  • 4
  • 106
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

  • 5
  • 106
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

SİNEM ÜNSAL