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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek
Çukur dizisinde Akın Koçovalı karakteriyle dahil olan Burak Dakak, dikkatleri üzerine çekti. Nurgül Yeşilçay'ın dizisi Gülperi'de büyük çıkış yakalayan genç oyuncu Burak Dakak, ardından Çukur'a transfer oldu. Genç yaşına rağmen usta oyuncularla yan yana rol alan Burak Dakak gösterdiği başarılı performansla taktir topladı. Özel hayatı merak edilen Burak Dakak'ın boyu merak konusu oldu. İşte Burak Dakak'ın boyu...
Giriş Tarihi: 04.05.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 17:42
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