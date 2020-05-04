Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

Çukur dizisine Akın Koçovalı karakteriyle dahil olan Burak Dakak izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Daha önce birçok yapımda yer alan ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Burak Dakak Çukur dizisinde canlandırdığı karakterle gündem oldu. Özel hayatı merak edilen Burak Dakak'ın boyu merak konusu oldu. İşte Burak Dakak'ın boyu...