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Haberler Galeri Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

Çukur dizisinde Akın Koçovalı karakteriyle dahil olan Burak Dakak, dikkatleri üzerine çekti. Nurgül Yeşilçay'ın dizisi Gülperi'de büyük çıkış yakalayan genç oyuncu Burak Dakak, ardından Çukur'a transfer oldu. Genç yaşına rağmen usta oyuncularla yan yana rol alan Burak Dakak gösterdiği başarılı performansla taktir topladı. Özel hayatı merak edilen Burak Dakak'ın boyu merak konusu oldu. İşte Burak Dakak'ın boyu...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 17:42
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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

Çukur dizisine Akın Koçovalı karakteriyle dahil olan Burak Dakak izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Daha önce birçok yapımda yer alan ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Burak Dakak Çukur dizisinde canlandırdığı karakterle gündem oldu. Özel hayatı merak edilen Burak Dakak'ın boyu merak konusu oldu. İşte Burak Dakak'ın boyu...

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

DAMLA SÖNMEZ – 162 CM

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

HAZAL SUBAŞI 166 CM

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Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak hakkında şaşırtan gerçek

NEJAT İŞLER 183 CM