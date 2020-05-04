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Haberler Galeri Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan ve Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay estetiksiz haline ait fotoğraflarıyla yeniden tekrar gündem oldu. 41 yaşında olan Tugay güzelliği ile adından söz ettirse de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne serdi. İşte başta Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 18:06
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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali…

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Yasemin Özilhan

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Rojda Demirer

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Emina Jahovic

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

Emina Jahovic