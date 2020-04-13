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Haberler Galeri Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur dizisine Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşanan yakınlaşma ile çok konuşulan Damla Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 17:41
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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan Damla Sönmez'in özel hayatı dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi…

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN