Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Çukur'un üçüncü sezonuna Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu...