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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Çukur'un üçüncü sezonuna Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 18:36
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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan Damla Sönmez'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan seyirciler güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu…

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

HAZAL SUBAŞI 166 CM

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

NEJAT İŞLER 183 CM