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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!
Sefirin Kızı adlı dizide Sancar karakterini canlandıran Engin Akyürek sosyal medyayı salladı. Canlandırdığı Sancar Efeoğlu karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Engin Akyürek'in özel hayatı mercek altına alındı. Akyürek hakkında araştırma yapan sevenleri ortaya çıkan fotoğraflarını görünce gözlerine inanamdadı. İşte Engin Akyürek'in olay olan fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 18:08
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