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Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Harbiye sahnesinde övgü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava konserinde yakın arkadaşı Nebahat Çehre'yi sahne önüne davet ederek övgü dolu sözler söyledi. Gecede Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti de izleyiciler arasında yer aldı.

Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Harbiye sahnesinde övgü 1

Türk müziğinin "Süperstar"ı Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle binlerce hayranıyla buluştu. Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı gecede en dikkat çeken konuklardan biri, usta oyuncu Nebahat Çehre oldu.

Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Harbiye sahnesinde övgü 2

Şıklığıyla ilgi odağı olan Nebahat Çehre, konseri izleyenler arasında yerini alırken, Ajda Pekkan sahnede yakın arkadaşına sürpriz yaptı. Konserine kısa bir ara veren Pekkan, Çehre'yi sahne önüne davet etti.

Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Harbiye sahnesinde övgü 3

Seyircilerin uzun süre alkışladığı Nebahat Çehre, izleyicileri selamlayıp teşekkür ettikten sonra yerine geçerek konseri izlemeye devam etti.

"MODERNSİN, HER ZAMAN ŞIKSIN"

Ajda Pekkan, yakın dostu Nebahat Çehre için yaptığı konuşmada, "Modernsin, her zaman şıksın. Her zaman canımsın. Sen Nebahat Çehre'sin." ifadelerini kullandı. Pekkan'ın sözleri salondan büyük alkış aldı.

Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Harbiye sahnesinde övgü 4

HALİT ERGENÇ İLE BERGÜZAR KOREL DE SALONDAYDI

Harbiye Açıkhava'daki konsere katılan isimler arasında oyuncu Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti de yer aldı. Ünlü çift, Ajda Pekkan'ın performansını izleyen davetliler arasında objektiflere yansıdı.

Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Harbiye sahnesinde övgü 5

Öte yandan 82 yaşındaki Nebahat Çehre, kısa süre önce tekne tatilinden paylaştığı filtresiz yaz pozlarıyla da sosyal medyada büyük ilgi görmüş, doğal görünümü ve zarafetiyle takipçilerinden beğeni toplamıştı.

Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Harbiye sahnesinde övgü 6

1960'lı yılların başında oyunculuk kariyerine adım atan Nebahat Çehre, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en önemli isimleri arasında yer aldı. Uzun yıllara yayılan kariyerinde çok sayıda film ve dizide rol alan usta oyuncu, başarılı performanslarıyla hafızalarda iz bıraktı.

Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Harbiye sahnesinde övgü 7

Çehre, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle yeniden geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Ardından "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Ayşe Hafsa Sultan rolüyle de büyük ses getirdi. Usta oyuncu, hem zarafeti hem de güçlü oyunculuğuyla yıllardır ekranların en sevilen isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.

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