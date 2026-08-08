Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Harbiye sahnesinde övgü

Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava konserinde yakın arkadaşı Nebahat Çehre'yi sahne önüne davet ederek övgü dolu sözler söyledi. Gecede Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti de izleyiciler arasında yer aldı.

Türk müziğinin "Süperstar"ı Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle binlerce hayranıyla buluştu. Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı gecede en dikkat çeken konuklardan biri, usta oyuncu Nebahat Çehre oldu.

Şıklığıyla ilgi odağı olan Nebahat Çehre, konseri izleyenler arasında yerini alırken, Ajda Pekkan sahnede yakın arkadaşına sürpriz yaptı. Konserine kısa bir ara veren Pekkan, Çehre'yi sahne önüne davet etti.

Seyircilerin uzun süre alkışladığı Nebahat Çehre, izleyicileri selamlayıp teşekkür ettikten sonra yerine geçerek konseri izlemeye devam etti. "MODERNSİN, HER ZAMAN ŞIKSIN" Ajda Pekkan, yakın dostu Nebahat Çehre için yaptığı konuşmada, "Modernsin, her zaman şıksın. Her zaman canımsın. Sen Nebahat Çehre'sin." ifadelerini kullandı. Pekkan'ın sözleri salondan büyük alkış aldı.

HALİT ERGENÇ İLE BERGÜZAR KOREL DE SALONDAYDI Harbiye Açıkhava'daki konsere katılan isimler arasında oyuncu Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti de yer aldı. Ünlü çift, Ajda Pekkan'ın performansını izleyen davetliler arasında objektiflere yansıdı.