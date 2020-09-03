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Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni açıklama! Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme dijital platformları arasında yer alan Netflix ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Criminal büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz sezonun beğenilmesinin ardından hayranları 2. sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 03.09.2020 00:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 00:04
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