Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni açıklama! Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

CRIMINAL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Dört yeni vaka, dört yeni şüpheli ve her şeyi değiştiren bir sorgu odası Criminal 16 Eylül'de, konuk oyuncular Kit Harington, Kunal Nayyar, Sharon Horgan ve Sophie Okonedo ile geri dönüyor." ifadelerine yer verdi.