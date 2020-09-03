03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni açıklama! Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni açıklama! Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme dijital platformları arasında yer alan Netflix ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Criminal büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz sezonun beğenilmesinin ardından hayranları 2. sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 00:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 00:04
  • 1
  • 6
Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni açıklama! Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'de yaşanan olayları konu alan dizi ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. Polis sorgusu üzerine kurulu dizide dedektifler 12 suçluya sorgu yapıyor. Peki, Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni açıklama! Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

CRIMINAL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Dört yeni vaka, dört yeni şüpheli ve her şeyi değiştiren bir sorgu odası Criminal 16 Eylül'de, konuk oyuncular Kit Harington, Kunal Nayyar, Sharon Horgan ve Sophie Okonedo ile geri dönüyor." ifadelerine yer verdi.

  • 3
  • 6
Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni açıklama! Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

CRIMINAL KONUSU NEDİR?

Zamanla yarışan dedektifler, bir sorgu odasında her biri ağır bir suçla suçlanan üç şüpheliyi sorguluyor.

  • 4
  • 6
Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni açıklama! Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

CRIMINAL OYUNCULARI KİMLER?

İngiltere bölümünde David Tennant, Hayley Atwell, Youssef Kerkour ve Clare-Hope Ashitey yer alıyor.

  • 5
  • 6
Criminal 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni açıklama! Criminal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Fransa'da Margot Bancilhon, Laurent Lucas, Stéphane Jobert, Anne Azoulay ve Mhamed Arezki yer alıyor.

Almanya'da Eva Meckbach, Sylvester Groth, Florence Kasumba, Christian Kuchenbuch ve Jonathan Berlin'e Peter Kurth, Christian Berkel, Deniz Arora ve Nina Hoss eşlik ediyor.