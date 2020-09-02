Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol dikkatleri üzerine çekti. Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan ve dizide Demet Özdemir'le yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan İbrahim Çelikkol'un eşi merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol merak edilen eşi...