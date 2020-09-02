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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol dikkatleri üzerine çekti. Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan ve dizide Demet Özdemir'le yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan İbrahim Çelikkol'un eşi merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 18:21
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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol'un eşi merak konusu oldu. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere birçok ünlü ismin eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN