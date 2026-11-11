Coşkun Sabah vasiyet konusundaki düşüncesini açıkladı

Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet tartışmalarına Coşkun Sabah da dahil oldu. Vasiyetini henüz hazırlamadığını söyleyen usta sanatçı, çocuklarıyla ilgili açıklamasıyla dikkat çekti.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyet tartışmaları yeniden gündeme gelirken, sanatçı Coşkun Sabah da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Unutulmaz şarkılara imza atan bestekâr ve ud sanatçısı Coşkun Sabah, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Sabah, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

VASİYETİNİ HENÜZ HAZIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ Son dönemde magazin gündeminde sıkça konuşulan vasiyet konusuyla ilgili sorularla karşılaşan Coşkun Sabah, kendisinin henüz böyle bir hazırlık yapmadığını belirtti.

2. Sayfa'dan Akif Yaman'a konuşan usta sanatçı, muhabirlerin "Vasiyet son dönemde çok gündemde. Sizin konuyla ilgili bir açıklamanız var mı, vasiyetiniz hazır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmasa yaşayacağız."

"BİZDE BÖYLE BİR PROBLEM OLMAZ" Muhabirlerin, vasiyet konusunda çocuklar arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanabildiğini hatırlatması üzerine Coşkun Sabah, bu ihtimalin kendi ailesinde söz konusu olmayacağını dile getirdi. Usta sanatçı, "Yok yok, bizde olmaz" sözleriyle konuya ilişkin düşüncesini ifade etti.

İNANIR AİLESİNDE VASİYET KRİZİ Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti ve mal varlığıyla ilgili başlayan tartışmalar devam ediyor. Usta oyuncunun 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a tüm mirasını bıraktığı vasiyetnamesine, yeğeni Levent İnanır başta olmak üzere bazı mirasçılar itiraz etmişti. 26 Haziran 2026'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine ilişkin dava, Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Tebligat eksiklikleri nedeniyle duruşma 17 Aralık 2026 tarihine ertelendi.