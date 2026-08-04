"Çocuklarım da zikir çekiyor" diyen Derin Mermerci'den eleştirilere yanıt

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda düzenli olarak zikir çektiğini açıklayan Derin Mermerci, sözlerinin ardından gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mermerci, "Ben ve kızlarım her gün tespih çekiyoruz" diyerek bunun ailelerinin günlük rutini olduğunu söyledi.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, katıldığı bir programda günlük yaşamında Kur'an-ı Kerim, tespih ve zikirmatik taşıdığını açıklamasının ardından gelen yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Mermerci, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. "ZİKİR BENİM İÇİN MÜTHİŞ BİR MEDİTASYON" Paylaşımında son günlerde en çok aldığı sorulardan birinin "Hangi zikirleri çekiyorsunuz?" olduğunu belirten Mermerci, şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta sürekli 'Hangi zikirleri çekiyorsunuz?' diye mesajlar aldım. Zikir benim için müthiş bir rahatlama ve meditasyon. İnsanların bunu neden bu kadar sıra dışı bulduğunu anlayamıyorum."

"11 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIM DA ZİKİR ÇEKİYOR" Mermerci, çocuklarının da zikir alışkanlığı olduğunu belirterek, "11 yaşındaki çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedud' gibi zikirleri çekiyor. Hepsinin sayısı ve anlamı var. Öyle gelişigüzel çekilmez." dedi. DERİN MERMERCİ: "ZİKİR ÇEKMEK BANA HUZUR VERİYOR"

Zikirlerin belirli sayılarla okunması gerektiğini de vurgulayan Mermerci, "Hepsinin rakamı var. Biri 21, biri 77, diğeri 110 kez okunur. Her birinin farklı bir anlamı var. Sakın sayılarını bilmeden zikir çekmeyin." ifadelerini kullandı.

YALI TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ Mermerci, son dönemde gündeme gelen yalı tartışmalarına ilişkin de açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Mermerci, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Yalıda oturduğum için şikâyet etmedim. Sadece herkesin sandığı gibi olmadığını anlatmak istedim. Ama bazı şeyleri çözemiyorum. İyi olun. Güzel şeyler yapalım. Ben sabah 07.40'ta uyanıp hayvan kurtarıyorum, Van'dan özel ruhlar geliyor. Konudan bir tık sıkıldım ama paylaşmak istedim. İyi olmayı seçin. Güzel şeylerle uğraşın."