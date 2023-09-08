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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay aşkını haykırdı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle adını duyuran Furkan Kızılay, son olarak Survivor yarışmasıyla ekranda yer almıştı. Yeni haliyle dikkat çeken ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son paylaşımında aşkını haykırdı. Furkan Kızılay'ın sevgilisi bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 08.09.2023 09:05
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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay aşkını haykırdı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Havuç' rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Survivor'a katılan Furkan Kızılay, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay aşkını haykırdı! Sevgilisi bakın kim çıktı

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN HAVUÇ'U BÜYÜDÜ

Henüz çok küçükken ekranlarda boy gösteren Furkan Kızılay, büyüdü. Hem yeni haliyle, hem de paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son paylaşımıyla aşkını haykırdı.

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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay aşkını haykırdı! Sevgilisi bakın kim çıktı

İLK KEZ SEVGİLİSİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü oyuncu sevgilisiyle bir de fotoğraf paylaştı.

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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay aşkını haykırdı! Sevgilisi bakın kim çıktı

"HEPSİNİN ANLATTIĞI FARKLI"

Kızılay paylaşımın altına ise, "Epic fail desen var, Dikkat eksikliği desen var, Romantiklik desen var, Sevgi desen var, 4 foto hepsinin anlattığı şey farklı" notunu ekledi.

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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay aşkını haykırdı! Sevgilisi bakın kim çıktı

AŞKINI HAYKIRDI!

Aşkını haykıran ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.