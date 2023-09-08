08 Eylül 2023, Cuma
Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay aşkını haykırdı! Sevgilisi bakın kim çıktı
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle adını duyuran Furkan Kızılay, son olarak Survivor yarışmasıyla ekranda yer almıştı. Yeni haliyle dikkat çeken ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son paylaşımında aşkını haykırdı. Furkan Kızılay'ın sevgilisi bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 08.09.2023 09:05
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