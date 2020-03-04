Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol isyan etti! 'Öldü' iddialarına ateş püskürdü

Televizyon tarihinin efsane dizilerinden olan Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere isyan etti. Sosyal medyada sık sık öldü haberleriyle gündeme gelen Alpaslan Özmol'un son olarak koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. Çıkan son haberlerin ardından daha fazla dayanamayan Özmol isyan etti.