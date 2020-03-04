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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol isyan etti! 'Öldü' iddialarına ateş püskürdü

Televizyon tarihinin efsane dizilerinden olan Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere isyan etti. Sosyal medyada sık sık öldü haberleriyle gündeme gelen Alpaslan Özmol'un son olarak koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. Çıkan son haberlerin ardından daha fazla dayanamayan Özmol isyan etti.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:48
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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol isyan etti! 'Öldü' iddialarına ateş püskürdü

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol sık sık öldü haberleriyle sosyal medyanın gündemine geliyordu. Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Özmol çıkan haberlere isyan etti.

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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol isyan etti! 'Öldü' iddialarına ateş püskürdü

'BİR GÜN ÖLECEĞİM VE KİMSE İNANMAYACAK'

UçanKuş TV'ye konuşan oyuncu, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak" dedi.

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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol isyan etti! 'Öldü' iddialarına ateş püskürdü

"Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor."

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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol isyan etti! 'Öldü' iddialarına ateş püskürdü

"MİZAH ÖLÜMLE OLMAZ"

"Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."

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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol isyan etti! 'Öldü' iddialarına ateş püskürdü

Geçtiğimiz ağustos ayında da sosyal medyada "Çaycı Hüseyin öldü" iddiaları gündeme gelmişti.