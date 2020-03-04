Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol isyan etti! 'Öldü' iddialarına ateş püskürdü
Televizyon tarihinin efsane dizilerinden olan Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere isyan etti. Sosyal medyada sık sık öldü haberleriyle gündeme gelen Alpaslan Özmol'un son olarak koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. Çıkan son haberlerin ardından daha fazla dayanamayan Özmol isyan etti.
Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:45Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:48