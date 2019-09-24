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Çocuklar Duymasın dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı

Çocuklar Duymasın adlı dizi final yapmasına rağmen gündemden düşmüyor. Çocuklar Duymasın dizisinde bazı karakterler ise adeta hafızalara kazınmıştı. Çocuklar Duymasın dizisi sayesinde ün yapan Zeyno Günenç'in son hali ortaya çıktı. Çocuklar Duymasın adlı dizinin bitmesiyle birlikte ortadan kaybolan Zeyno Günenç, İsviçreli eşi Gilles Kanert ile beraber görüntülendi. Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu ve...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 14:43
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Çocuklar Duymasın dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı

ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR?

Zeyno Günenç 22 Haziran 1967'de İzmitte doğdu. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. İlkokul ikinci sınıftayken annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlayan Zeyno Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

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Çocuklar Duymasın dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı

Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurtdışı da dahil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı.

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi. Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül teyze" karakteriyle ünlendi. Okan Bayülgen'le bir evlilik geçiren sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı.

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Çocuklar Duymasın dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı

TRT'de yaptığı sabah programından bazı baskılar nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. 1988 yılından itibaren çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

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Çocuklar Duymasın dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizisi ile adından söz ettirmeyi başaran Zeyno Günenç İsviçreli eşi Gilles Kanert ile beraber görüntülendi.

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Çocuklar Duymasın dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı

Zeyno Günenç, eşiyle akşam yemeği keyfi yaptığını dile getirdi. Zeyno Günenç'in son hali herkesi şaşırttı. Başta Zeyno Günenç olmak üzere birçok ünlü ismin değişimleri görenleri şaşırttı.