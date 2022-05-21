Çocukken bırakıp gitmişti! Tolga Karel yıllar sonra oğlunu paylaştı

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakmasının ardından Amerika'ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu. Yeniden evlenen ve iki çocuğu olan oyuncu, ilk evliliğinden olan oğlu Cihangir'i çocukluğundan beri görmemişti. Takipçileri tarafından Cihangir'e babalık yapmamakla suçlanan Tolga Karel son olarak oğlu Cihangir'in yeni yaşını sosyal medya üzerinden paylaştığı kare ile kutladı.