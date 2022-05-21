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Çocukken bırakıp gitmişti! Tolga Karel yıllar sonra oğlunu paylaştı

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakmasının ardından Amerika'ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu. Yeniden evlenen ve iki çocuğu olan oyuncu, ilk evliliğinden olan oğlu Cihangir'i çocukluğundan beri görmemişti. Takipçileri tarafından Cihangir'e babalık yapmamakla suçlanan Tolga Karel son olarak oğlu Cihangir'in yeni yaşını sosyal medya üzerinden paylaştığı kare ile kutladı.

Giriş Tarihi: 21.05.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 16:29
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Çocukken bırakıp gitmişti! Tolga Karel yıllar sonra oğlunu paylaştı

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

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Çocukken bırakıp gitmişti! Tolga Karel yıllar sonra oğlunu paylaştı

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu.

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Çocukken bırakıp gitmişti! Tolga Karel yıllar sonra oğlunu paylaştı

Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.

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Çocukken bırakıp gitmişti! Tolga Karel yıllar sonra oğlunu paylaştı

Ünlü oyuncu Tolga Karel geçtiğimiz haftalarda babasını kaybetmişti.

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Çocukken bırakıp gitmişti! Tolga Karel yıllar sonra oğlunu paylaştı

Babasının ölüm haberi ile sarsılan Tolga Karel duyduğu üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla dile getirmişti.