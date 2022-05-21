Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da...

Kardeşlerim'de canlandırdığı Oğulcan karakteriyle adından söz ettiren Cihan Şimşek, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan Şimşek, özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...