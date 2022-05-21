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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da...

Kardeşlerim'de canlandırdığı Oğulcan karakteriyle adından söz ettiren Cihan Şimşek, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan Şimşek, özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 21.05.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 14:32
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da...

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyuncunun sevgilisi ise görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da...

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da...
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da...