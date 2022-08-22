22 Ağustos 2022, Pazartesi
Civan Canova'nın cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu
Türk sinemasının usta isimlerinden olan Civan Canova, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Son olarak 'Üç Kuruş' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Canova geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sevenlerine seslenerek akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 09:12
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