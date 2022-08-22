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Civan Canova'nın cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu

Türk sinemasının usta isimlerinden olan Civan Canova, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Son olarak 'Üç Kuruş' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Canova geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sevenlerine seslenerek akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 09:12
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Civan Canova’nın cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu

'Çiçek Taksi', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Paramparça', 'Karadayı' 'Atiye' ve son olarak 'Üç Kuruş'ta rol alan Civan Canova, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından hastane odasında bir video paylaşmıştı. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı" diyen Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti.

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Civan Canova’nın cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu

"AİLEM YANIMDA"

Civan Canova, 15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını duyurmuştu. 67 yaşındaki usta oyuncunun sevenlerini üzen video mesajında; "Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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Civan Canova’nın cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu

"CİVAN'IMI KAYBETTİK"

Ancak Canova'dan geçtiğimiz akşam üzen haber geldi. Canova'nın vefatını yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu duyurdu. Dermancıoğlu, paylaşımında; "Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim. Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz... Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim" ifadelerini kullandı. Usta ismin aramızdan ayrıldığını duyan ünlü isimler, üzüntülerini takipçileriyle paylaştı.

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Civan Canova’nın cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI

Ani vefatıyla herkesi yasa boğan Canova'nın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Ünlü ismin yakın dostu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla törene dair detayları paylaştı.

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Civan Canova’nın cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu

Civan Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlenecek. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak olan ünlü oyuncunun, ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.