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Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı! Doğan güzelliğine beğeni yağdı

Oyuncu Alp Navruz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla gündeme oturdu. Son olarak Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Doğal haliyle verdiği pozu Instagram'ı salladı. İşte Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un o pozu...

Giriş Tarihi: 22.08.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 10:34
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Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı! Doğan güzelliğine beğeni yağdı

Rol aldıkları dizinin setinde tanışan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, geçtiğimiz aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

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Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı! Doğan güzelliğine beğeni yağdı

Kısa sürede ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Turan ve Navruz'dan yeni fotoğraf geldi.

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Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı! Doğan güzelliğine beğeni yağdı

Bodrum tatillerini sonlandırıp, İstanbul'a dönen ikili, objektif karşısına geçti.

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Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı! Doğan güzelliğine beğeni yağdı

SIFIR MAKYAJ AYÇA

Birlikte keyifli anlar yaşayan çift, bu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı! Doğan güzelliğine beğeni yağdı

Bir hayli neşeli oldukları görülen ikiliden Turan'ın, doğal hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun makyajsız pozu takipçilerinden övgü topladı.