Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı! Doğan güzelliğine beğeni yağdı

Oyuncu Alp Navruz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla gündeme oturdu. Son olarak Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Doğal haliyle verdiği pozu Instagram'ı salladı. İşte Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un o pozu...