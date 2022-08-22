22 Ağustos 2022, Pazartesi
Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı! Doğan güzelliğine beğeni yağdı
Oyuncu Alp Navruz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla gündeme oturdu. Son olarak Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Doğal haliyle verdiği pozu Instagram'ı salladı. İşte Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un o pozu...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 10:34
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