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Civan Canova'nın cenazesinde skandal görüntü! Açelya Akkoyun tepki vermemek için kendini zor tuttu

Civan Canova'nın cenazesinde skandal anlar yaşandı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde selfie çekmeye çalışanlar tepki topladı. Açelya Akkoyun, eski eşi Civan Canova'nın cenazesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen yaşlı bir kadına sert bir tepki vermemek için kendisini zor tuttu.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 16:38
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Civan Canova’nın cenazesinde skandal görüntü! Açelya Akkoyun tepki vermemek için kendini zor tuttu

Ünlü sanatçı Civan Canova, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Civan Canova’nın cenazesinde skandal görüntü! Açelya Akkoyun tepki vermemek için kendini zor tuttu

Sanatçı dostları Civan Canova'ya son görevlerini yerine getirmek için Zincirlikuyu Mezarlığı'na gittiler.

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Civan Canova’nın cenazesinde skandal görüntü! Açelya Akkoyun tepki vermemek için kendini zor tuttu

Ancak bu anlarda bazı rezillikler yaşandı. Cenazeye gelen bazı kişiler, ünlü isimler ile fotoğraf çekilmek istediler.

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Civan Canova’nın cenazesinde skandal görüntü! Açelya Akkoyun tepki vermemek için kendini zor tuttu

Bu anlardan birine maruz kalan oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, yanına gelen kadını uzaklaştırmak istedi.

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Civan Canova’nın cenazesinde skandal görüntü! Açelya Akkoyun tepki vermemek için kendini zor tuttu

Civan Canova'nın bir dönem evlilik yaşadığı ilk ve tek eşi olan Açelya Akkoyun, kendisi ile selfie çekilmek de ısrarcı olan kadına kabalık göstermemek için oldukça direndi.