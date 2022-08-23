Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan son haliyle olay oldu! Bakın kime benzedi

Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu. 2008-2011 yılları arasında evli kalan çift, ayrılmalarının ardından sanat dünyasından da elini eteğini çekti. Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski eşler, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çiftin oğulları Murathan Pektaş'ın son hali olay oldu. Kameralardan uzak büyüyen Murathan'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...