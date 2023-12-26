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Çığlık 7 filminde Gazze krizi! İki başrol oyuncusunun ardından yönetmen de ayrıldı

Gazze'de sivilleri katleden işgalci İsrail'e tepki gösterdiği için 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarılan Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın ardından tepkiler büyüdü. Filmin bir diğer başrol oyuncusu Jenna Ortega'nın yapımdan ayrılmasının ardından bir hamle de yönetmen Christopher Landon'dan geldi.

Giriş Tarihi: 26.12.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 12:54
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Çığlık 7 filminde Gazze krizi! İki başrol oyuncusunun ardından yönetmen de ayrıldı

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş, Batı medyasını tek taraflı olmakla suçlamıştı.

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Çığlık 7 filminde Gazze krizi! İki başrol oyuncusunun ardından yönetmen de ayrıldı

Barrera açıklamasında, "En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

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Çığlık 7 filminde Gazze krizi! İki başrol oyuncusunun ardından yönetmen de ayrıldı

JENNA ORTEGA TEPKİ GÖSTERDİ

Barrera'nın film kadrosundan çıkarılması tepkilere neden olurken, Hollywood yıldızı Jenna Ortega, rol arkadaşının Filistin paylaşımları nedeniyle kovulması üzerine kendisinin de seride yer almayacağını açıklayarak kontratını sonlandırdı.

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Çığlık 7 filminde Gazze krizi! İki başrol oyuncusunun ardından yönetmen de ayrıldı

Ortega'nın "Wednesday" dizisinin çekimiyle meşgul olacağı için kadroda yer almayacağı söylense de, bu kararında Barrera'nın kovulmasının etkili olduğu iddia edildi.

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Çığlık 7 filminde Gazze krizi! İki başrol oyuncusunun ardından yönetmen de ayrıldı

'Çığlık 7' filmine tepkiler sürerken, yönetmen Christopher Landon, yapımdan ayrıldığını açıkladı.