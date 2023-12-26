Çığlık 7 filminde Gazze krizi! İki başrol oyuncusunun ardından yönetmen de ayrıldı

Gazze'de sivilleri katleden işgalci İsrail'e tepki gösterdiği için 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarılan Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın ardından tepkiler büyüdü. Filmin bir diğer başrol oyuncusu Jenna Ortega'nın yapımdan ayrılmasının ardından bir hamle de yönetmen Christopher Landon'dan geldi.