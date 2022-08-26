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Çiçeği burnunda çift Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar'dan aşk dolu paylaşım!

5 ay önce Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitiren Petek Dinçöz, oğlunun eğitimi için Mimai'ye yerleşmişti. Kısa süre önce yeniden Türkiye'ye dönme kararı alan şarkıcı, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Petek Dinçöz'e eşinden dudak uçuklatan düğün hediyesi ortaya çıkmıştı. Taze evli çiftten son olarak aşk paylaşımı geldi.

Giriş Tarihi: 26.08.2022 13:00
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Çiçeği burnunda çift Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar’dan aşk dolu paylaşım!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırmasından kısa bir süre sonra Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Çiçeği burnunda çift Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar’dan aşk dolu paylaşım!

Önceki günlerde nişanlanan şarkıcı Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar dünya evine girdi.

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Çiçeği burnunda çift Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar’dan aşk dolu paylaşım!

Beşiktaş'taki lüks bir otelde 'evet' diyen ünlü çiftin mutlulukları ise yüzlerinden okunmuştu. Törende, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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Çiçeği burnunda çift Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar’dan aşk dolu paylaşım!

Petek Dinçöz, düğününde şarkı da söylemeyi ihmal etmedi.

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Çiçeği burnunda çift Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar’dan aşk dolu paylaşım!

Taze gelin Petek Dinçöz'e eşi Nida Büyükbayraktar'dan dudak uçuklatan düğün hediyesi ortaya çıkmıştı.