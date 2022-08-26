Çiçeği burnunda çift Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar'dan aşk dolu paylaşım!

5 ay önce Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitiren Petek Dinçöz, oğlunun eğitimi için Mimai'ye yerleşmişti. Kısa süre önce yeniden Türkiye'ye dönme kararı alan şarkıcı, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Petek Dinçöz'e eşinden dudak uçuklatan düğün hediyesi ortaya çıkmıştı. Taze evli çiftten son olarak aşk paylaşımı geldi.