90'lı yıllara damga vuran şarkıları ve kendine özgü sahne tarzıyla hafızalara kazınan Bendeniz, yeniden gündeme geldi. Özellikle 'Ya Sen Ya Hiç' şarkısıyla bir dönemin müzik listelerinde zirveye yerleşen ünlü şarkıcının son görüntüleri dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla konuşulan 53 yaşındaki sanatçı, son haliyle hayranlarının karşısına çıktı. İşte 90'ların unutulmaz ismi Bendeniz'in müzik yolculuğu ve bugünkü yaşamından öne çıkanlar...

Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre futbolla da ilgilenen Bendeniz'in müzik kariyeri, bir arkadaşının doğum günü partisinde söylediği şarkıyla başladı. Performansıyla dikkat çeken sanatçı, Raks Müzik'in ilgisini çekerek profesyonel müzik dünyasına adım attı.

Gerçek adı Deniz Çelik olan Bendeniz, 25 Temmuz 1973'te İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Aslen Konyalı olan sanatçı, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına İsviçre'de devam etti.

Neslihan Yargıcı'nın tasarladığı ve kendisiyle özdeşleşen 'Abajur Kız' imajıyla 1993 yılında ilk albümü Bendeniz I'i yayımlayan şarkıcı, albümün açılış parçası 'Ya Sen Ya Hiç' ile kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

Şarkı, müzik listelerinin üst sıralarına yükselirken Bendeniz, MTV Avrupa'nın Euro Video Grand Prix yarışmasının Türkiye elemelerinde de finale kaldı. Albümde yer alan 'Ağlayayım mı?', 'Kerime' ve 'Müjdeler Ver' gibi parçalar da büyük ilgi gördü. Böylece Bendeniz, henüz ilk albümüyle 90'ların unutulmaz pop yıldızları arasına adını yazdırdı.