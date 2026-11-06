Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi
90'lı yıllara 'Ya Sen Ya Hiç' şarkısıyla damga vuran ve 'Abajur Kız' lakabıyla hafızalara kazınan Bendeniz, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla konuşulan 53 yaşındaki şarkıcının son görüntüsü dikkat çekti.
90'lı yıllara damga vuran şarkıları ve kendine özgü sahne tarzıyla hafızalara kazınan Bendeniz, yeniden gündeme geldi. Özellikle 'Ya Sen Ya Hiç' şarkısıyla bir dönemin müzik listelerinde zirveye yerleşen ünlü şarkıcının son görüntüleri dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla konuşulan 53 yaşındaki sanatçı, son haliyle hayranlarının karşısına çıktı. İşte 90'ların unutulmaz ismi Bendeniz'in müzik yolculuğu ve bugünkü yaşamından öne çıkanlar...
'ABAJUR KIZ' İMAJIYLA HAFIZALARA KAZINDI
Gerçek adı Deniz Çelik olan Bendeniz, 25 Temmuz 1973'te İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Aslen Konyalı olan sanatçı, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına İsviçre'de devam etti.
Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre futbolla da ilgilenen Bendeniz'in müzik kariyeri, bir arkadaşının doğum günü partisinde söylediği şarkıyla başladı. Performansıyla dikkat çeken sanatçı, Raks Müzik'in ilgisini çekerek profesyonel müzik dünyasına adım attı.
Neslihan Yargıcı'nın tasarladığı ve kendisiyle özdeşleşen 'Abajur Kız' imajıyla 1993 yılında ilk albümü Bendeniz I'i yayımlayan şarkıcı, albümün açılış parçası 'Ya Sen Ya Hiç' ile kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.
Şarkı, müzik listelerinin üst sıralarına yükselirken Bendeniz, MTV Avrupa'nın Euro Video Grand Prix yarışmasının Türkiye elemelerinde de finale kaldı. Albümde yer alan 'Ağlayayım mı?', 'Kerime' ve 'Müjdeler Ver' gibi parçalar da büyük ilgi gördü. Böylece Bendeniz, henüz ilk albümüyle 90'ların unutulmaz pop yıldızları arasına adını yazdırdı.
ŞARKILARI FARKLI ÜLKELERDE DE SES GETİRDİ
İlk albümünün yakaladığı başarının ardından müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bendeniz, 1994 yılında Harun Kolçak ile 'Biz' adlı maxi single'ı yayımladı. 1995'te dinleyiciyle buluşan Bendeniz II albümünde ise 'Neler Olacak' ve 'Gönül Yareler İçinde' gibi slow parçalarla müzikseverlerin karşısına çıktı.
1996 yılında yayımladığı Bendeniz III albümünde Anadolu rock tınılarını deneyen sanatçı, sonraki yıllarda da üretimini sürdürdü. 'Bendeniz'den', 'Kurtulamıyorum', 'Zaman', 'Demedim mi?', 'Aşk Yok mu Aşk' ve 'Değiştim' gibi albümlerle müzik kariyerini zenginleştirdi. Üstelik Bendeniz'in şarkıları yalnızca Türkiye'de değil, Lübnan ve İsrail gibi ülkelerde de farklı sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı.