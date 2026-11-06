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Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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90'lı yıllara 'Ya Sen Ya Hiç' şarkısıyla damga vuran ve 'Abajur Kız' lakabıyla hafızalara kazınan Bendeniz, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla konuşulan 53 yaşındaki şarkıcının son görüntüsü dikkat çekti.

Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi 1

90'lı yıllara damga vuran şarkıları ve kendine özgü sahne tarzıyla hafızalara kazınan Bendeniz, yeniden gündeme geldi. Özellikle 'Ya Sen Ya Hiç' şarkısıyla bir dönemin müzik listelerinde zirveye yerleşen ünlü şarkıcının son görüntüleri dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla konuşulan 53 yaşındaki sanatçı, son haliyle hayranlarının karşısına çıktı. İşte 90'ların unutulmaz ismi Bendeniz'in müzik yolculuğu ve bugünkü yaşamından öne çıkanlar...

Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi 2

'ABAJUR KIZ' İMAJIYLA HAFIZALARA KAZINDI

Gerçek adı Deniz Çelik olan Bendeniz, 25 Temmuz 1973'te İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Aslen Konyalı olan sanatçı, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına İsviçre'de devam etti.

Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre futbolla da ilgilenen Bendeniz'in müzik kariyeri, bir arkadaşının doğum günü partisinde söylediği şarkıyla başladı. Performansıyla dikkat çeken sanatçı, Raks Müzik'in ilgisini çekerek profesyonel müzik dünyasına adım attı.

Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi 3

Neslihan Yargıcı'nın tasarladığı ve kendisiyle özdeşleşen 'Abajur Kız' imajıyla 1993 yılında ilk albümü Bendeniz I'i yayımlayan şarkıcı, albümün açılış parçası 'Ya Sen Ya Hiç' ile kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

Şarkı, müzik listelerinin üst sıralarına yükselirken Bendeniz, MTV Avrupa'nın Euro Video Grand Prix yarışmasının Türkiye elemelerinde de finale kaldı. Albümde yer alan 'Ağlayayım mı?', 'Kerime' ve 'Müjdeler Ver' gibi parçalar da büyük ilgi gördü. Böylece Bendeniz, henüz ilk albümüyle 90'ların unutulmaz pop yıldızları arasına adını yazdırdı.

Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi 4

ŞARKILARI FARKLI ÜLKELERDE DE SES GETİRDİ

İlk albümünün yakaladığı başarının ardından müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bendeniz, 1994 yılında Harun Kolçak ile 'Biz' adlı maxi single'ı yayımladı. 1995'te dinleyiciyle buluşan Bendeniz II albümünde ise 'Neler Olacak' ve 'Gönül Yareler İçinde' gibi slow parçalarla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi 5

1996 yılında yayımladığı Bendeniz III albümünde Anadolu rock tınılarını deneyen sanatçı, sonraki yıllarda da üretimini sürdürdü. 'Bendeniz'den', 'Kurtulamıyorum', 'Zaman', 'Demedim mi?', 'Aşk Yok mu Aşk' ve 'Değiştim' gibi albümlerle müzik kariyerini zenginleştirdi. Üstelik Bendeniz'in şarkıları yalnızca Türkiye'de değil, Lübnan ve İsrail gibi ülkelerde de farklı sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı.

Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi 6

ALDIĞI KİLOLARLA KONUŞULMUŞTU

Yıllar boyunca kendine özgü tarzını ve müzik çizgisini koruyan Bendeniz, son dönemde yeni albüm çalışmalarından çok konserleriyle adından söz ettiriyor. 90'lı yıllara damga vuran şarkılarını sahnede seslendiren sanatçı, nostalji tutkunlarını geçmişe götürürken genç dinleyicileri de müziğiyle buluşturuyor.

Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi 7

Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla gündeme gelen Bendeniz, bu kez son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Formunu yeniden yakaladığı görülen 53 yaşındaki şarkıcı, sevenlerinden ilgi gördü.

Bir dönemin 'Abajur Kız'ı Bendeniz'in yıllar içindeki değişimi 8

KÖPEĞİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya hesabını daha çok konser duyuruları için kullanan Bendeniz, bu kez takipçileriyle köpeğinin de yer aldığı sevimli bir anını paylaştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçının paylaşımı, 90'ların sevilen yıldızını merak eden hayranlarının ilgisini çekti.

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