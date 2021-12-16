16 Aralık 2021, Perşembe
Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kabus geceyi anlattı: Hamileyim dedim durmadılar
Seksenler dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, önceki gün gittiği mekanda saldırıya uğradı. Arkadaşlarıyla çıktıkları gecede darbedilen çift, olayı mahkemeye taşıdı. Begüm Öner ifadesinde kavga esnasında saldırganlara "Hamileyim, lütfen durun artık" dediğini ama kimsenin kendilerini dinlemediğini, arbedenin ortasında kaldıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:28
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