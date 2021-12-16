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Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kabus geceyi anlattı: Hamileyim dedim durmadılar

Seksenler dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, önceki gün gittiği mekanda saldırıya uğradı. Arkadaşlarıyla çıktıkları gecede darbedilen çift, olayı mahkemeye taşıdı. Begüm Öner ifadesinde kavga esnasında saldırganlara "Hamileyim, lütfen durun artık" dediğini ama kimsenin kendilerini dinlemediğini, arbedenin ortasında kaldıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:28
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Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kabus geceyi anlattı: Hamileyim dedim durmadılar

Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz günlerde bir mekanda eşiyle birlikte darp edilmişti. Çift, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ünlü oyuncunun eşi Begüm Öner'in kavga esnasında, saldırganlara "Hamileyim, lütfen durun artık" dediği öğrenildi.

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Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kabus geceyi anlattı: Hamileyim dedim durmadılar

KAVGANIN ORTASINDA KALDILAR

Gecenin perde arkasında yaşananlara ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner ile birlikte arkadaşlarının doğum günü kutlaması için Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yan masada oturan müşteriler ile işletmeci arasında kavga çıktı.

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Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kabus geceyi anlattı: Hamileyim dedim durmadılar

Arbede arasında kalmak istemeyen Fersoy ve eşi, kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunup, mekanı terk etmek istedi. Ancak ikilinin mekandan çıkmasına izin verilmedi.

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Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kabus geceyi anlattı: Hamileyim dedim durmadılar

Zorla tutulduğunu ileri süren oyuncu, "Hepinizden şikayetçi olacağım, restorandan şikayetçi olacağım" dedi. Bunun üzerine Osman G. "Sen kimin mekanını şikayet ediyorsun?" diyerek Fersoy'a yumruk attı.

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Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kabus geceyi anlattı: Hamileyim dedim durmadılar

Osman G.'nin Begüm Öner'e de tekme attığı ve sinkaflı küfürlerle tehdit savurduğu iddia edildi.