Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kabus geceyi anlattı: Hamileyim dedim durmadılar

KAVGANIN ORTASINDA KALDILAR

Gecenin perde arkasında yaşananlara ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner ile birlikte arkadaşlarının doğum günü kutlaması için Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yan masada oturan müşteriler ile işletmeci arasında kavga çıktı.