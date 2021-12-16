Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi Kartal

Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından sunuculuk ve oyunculuk yapan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisiyle gönüllere taht kurdu. Yağmur Atacan'la yaptığı evlilikle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oldu. Küçük yaşlardan itibaren kameraların önünde bir hayat yaşayan Altuğ'un kardeşi ise görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kardeşi Kartal...