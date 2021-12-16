16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi Kartal

Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi Kartal

Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından sunuculuk ve oyunculuk yapan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisiyle gönüllere taht kurdu. Yağmur Atacan'la yaptığı evlilikle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oldu. Küçük yaşlardan itibaren kameraların önünde bir hayat yaşayan Altuğ'un kardeşi ise görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kardeşi Kartal...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 11:38
  • 1
  • 71
Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi Kartal

Kariyerine mankenlik yaparak başlayan, sonrasında ise oyunculuk ve sunuculuk yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisiyle gönüllere taht kurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 71
Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi Kartal

2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

  • 3
  • 71
Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi Kartal

Özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan ve tüm hayatını kameralar önünde yaşayan Altuğ'un kardeşi ise görenleri şaşırttı.

  • 4
  • 71
Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi Kartal

İşte Pınar Altuğ'un kardeşi Kartal…

  • 5
  • 71
Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi Kartal

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ