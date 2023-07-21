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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında çekişme bitmedi! İmalı paylaşım geldi: Bunun için nefes alıyorum!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında çekişme bitmedi! İmalı paylaşım geldi: Bunun için nefes alıyorum!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti. Uzun süredir yaşadıkları krizi bir türlü atlatamayan çift, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Evliliği biten ikili arasında çekişme bitmedi. Ayrılık sonrası Ege'de tatil yapan Düvenci'den imalı paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 16:03
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında çekişme bitmedi! İmalı paylaşım geldi: Bunun için nefes alıyorum!

2014 yılında dizi setinde tanışan ve bir sonraki sene Kaz Dağları'nda evlenerek hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçtiğimiz haftalarda anlaşmaları olarak boşandı.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında çekişme bitmedi! İmalı paylaşım geldi: Bunun için nefes alıyorum!

Ayrılık nedeniyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan Ceyda Düvenci, aralarında Bige Önal, Ayşe Barım ve Hande Erçel'in bulunduğu arkadaş grubuyla tatile çıktı.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında çekişme bitmedi! İmalı paylaşım geldi: Bunun için nefes alıyorum!

Tatilden zaman zaman paylaşım yapan Ceyda Düvenci'den şimdi ise imalı bir paylaşım geldi.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında çekişme bitmedi! İmalı paylaşım geldi: Bunun için nefes alıyorum!

"HEPİNİZE ŞİFA DİLERİM"

Bu paylaşımı eski kocasına gönderme olarak algılanan Düvenci paylaşımına şunları yazdı:

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında çekişme bitmedi! İmalı paylaşım geldi: Bunun için nefes alıyorum!

"Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep.