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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında çekişme bitmedi! İmalı paylaşım geldi: Bunun için nefes alıyorum!
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti. Uzun süredir yaşadıkları krizi bir türlü atlatamayan çift, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Evliliği biten ikili arasında çekişme bitmedi. Ayrılık sonrası Ege'de tatil yapan Düvenci'den imalı paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 21.07.2023 15:47Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 16:03