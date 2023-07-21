21 Temmuz 2023, Cuma
Çalışanlarının saldırısına uğrayan Danilo Zanna'dan darp önlemi! Böyle görüntülendi
'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna, geçtiğimiz gün çalışanlarının saldırısına uğradı. İşten çıkarılan iki çalışan tarafından darbedilen ünlü şef, talihsiz olay sonrası ilk kez görüntülendi. Sevgilisi ile birlikte olan Zanna'nın koruma ile gezmesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.07.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 15:25
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7