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Çalışanlarının saldırısına uğrayan Danilo Zanna'dan darp önlemi! Böyle görüntülendi

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna, geçtiğimiz gün çalışanlarının saldırısına uğradı. İşten çıkarılan iki çalışan tarafından darbedilen ünlü şef, talihsiz olay sonrası ilk kez görüntülendi. Sevgilisi ile birlikte olan Zanna'nın koruma ile gezmesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 15:25
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Çalışanlarının saldırısına uğrayan Danilo Zanna’dan darp önlemi! Böyle görüntülendi

Olay, 19 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde ünlü aşçı Danilo Zanna'nın Sarıyer'de bir AVM'de bulunan restoranının önünde meydana geldi.

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Çalışanlarının saldırısına uğrayan Danilo Zanna’dan darp önlemi! Böyle görüntülendi

İddiaya göre; İtalyan şefe ait restoranın iki eski çalışanı, işten çıkarıldıkları gerekçesiyle Danilo Zanna'nın yanına gelerek tartışma çıkardı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda işletme zincirinin İzmir şube müdürü darp edildi.

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Çalışanlarının saldırısına uğrayan Danilo Zanna’dan darp önlemi! Böyle görüntülendi

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna, "Tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Çalışanlarının saldırısına uğrayan Danilo Zanna’dan darp önlemi! Böyle görüntülendi

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Danilo Zanna, önceki gün sevgilisi ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Aynı zamanda MasterChef Türkiye yarışmasında jüri olan ünlü isim, "Konuyla ilgili şikayetçi oldum. Bundan sonraki süreç hakkında ilerleyen zamanda bilgi veririm" demekle yetindi.

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Çalışanlarının saldırısına uğrayan Danilo Zanna’dan darp önlemi! Böyle görüntülendi

KORUMAYLA GEZİYOR

Ünlü şefin, Geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz olaydan sonra koruma ile gezmesi de dikkatlerden kaçmadı.