Çalışanlarının saldırısına uğrayan Danilo Zanna’dan darp önlemi! Böyle görüntülendi

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna, "Tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.