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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ceyda Ateş kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! Fit haline beğeni yağdı Ceyda Ateş kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! Fit haline beğeni yağdı
Oyuncu Ceyda Ateş, 15 gün önce kızı Talya'yı kucağına almış ve ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Ateş'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Sanki hiç doğum yapmamış gibi görünen Ceyda Ateş'e övgüler yağdı. İşte Ceyda Ateş'in kızı Talya ile anne-kız paylaşımı...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 15:13
2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy çifti, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
31 yaşındaki Ceyda Ateş kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Ceyda Ateş'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Sanki hiç doğum yapmamış gibi görünen Ceyda Ateş'e övgüler yağdı.
Oyuncu, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düştü.
İşte Ceyda Ateş'in kızı Talya ile anne-kız paylaşımı...