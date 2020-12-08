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Ceyda Ateş kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! Fit haline beğeni yağdı

Oyuncu Ceyda Ateş, 15 gün önce kızı Talya'yı kucağına almış ve ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Ateş'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Sanki hiç doğum yapmamış gibi görünen Ceyda Ateş'e övgüler yağdı. İşte Ceyda Ateş'in kızı Talya ile anne-kız paylaşımı...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 15:13
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Ceyda Ateş kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! Fit haline beğeni yağdı

2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy çifti, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı.

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Ceyda Ateş kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! Fit haline beğeni yağdı

31 yaşındaki Ceyda Ateş kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Ceyda Ateş kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! Fit haline beğeni yağdı

Ceyda Ateş'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Sanki hiç doğum yapmamış gibi görünen Ceyda Ateş'e övgüler yağdı.

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Ceyda Ateş kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! Fit haline beğeni yağdı

Oyuncu, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düştü.

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Ceyda Ateş kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! Fit haline beğeni yağdı

İşte Ceyda Ateş'in kızı Talya ile anne-kız paylaşımı...