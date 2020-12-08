Ceyda Ateş kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! Fit haline beğeni yağdı

Oyuncu Ceyda Ateş, 15 gün önce kızı Talya'yı kucağına almış ve ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Ateş'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Sanki hiç doğum yapmamış gibi görünen Ceyda Ateş'e övgüler yağdı. İşte Ceyda Ateş'in kızı Talya ile anne-kız paylaşımı...