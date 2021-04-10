10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ceren Hindistan’ın kemoterapi davasında yeni gelişme!

Ceren Hindistan’ın kemoterapi davasında yeni gelişme!

Ceren Hindistan'ın kızı Arya'nın 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilmiş ancak Hindistan kızının kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Hastanenin şikayeti üzerine Hindistan hakkında soruşturma açılmış ve tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep edilmişti. Ceren Hindistan 6 yaşındaki kızı Arya'yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle yargılandığı davada bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 11:18
  • 1
  • 6
Ceren Hindistan’ın kemoterapi davasında yeni gelişme!

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Ceren Hindistan’ın kemoterapi davasında yeni gelişme!

Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

  • 3
  • 6
Ceren Hindistan’ın kemoterapi davasında yeni gelişme!

YENİ RAPOR İSTENDİ

Bilirkişi raporunda 6 yaşındaki Arya'nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirildi.

  • 4
  • 6
Ceren Hindistan’ın kemoterapi davasında yeni gelişme!

Bunun üzerine hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtti. Mahkeme, Hindistan'ın kızını tedavi ettirip ettirmediğine dair yeni rapor istedi.

  • 5
  • 6
Ceren Hindistan’ın kemoterapi davasında yeni gelişme!