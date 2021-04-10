Ceren Hindistan’ın kemoterapi davasında yeni gelişme!
Ceren Hindistan'ın kızı Arya'nın 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilmiş ancak Hindistan kızının kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Hastanenin şikayeti üzerine Hindistan hakkında soruşturma açılmış ve tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep edilmişti. Ceren Hindistan 6 yaşındaki kızı Arya'yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle yargılandığı davada bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:18Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 11:18