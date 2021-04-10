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Akıncı dizisinin Orhan’ı Tolga Tekin’den babalık açıklaması
atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da Orhan karakterine hayat veren Tolga Tekin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Diziden aşka, mutfak tutkusundan hayat felsefesine kadar pek çok şey hakkında konuşan Tekin, "Duygusal bir adamım, kırılgan bir yapım var. İlişkilerimde genellikle karşı tarafın adım atmasını beklerim. Mantıkla değil duygularımla hareket ederim" dedi. Ünlü oyuncudan babalık açıklaması da geldi.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 12:11
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