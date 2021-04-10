Akıncı dizisinin Orhan’ı Tolga Tekin’den babalık açıklaması

İşte Tolga Tekin'in açıklamaları:

Tekin: "Duygusal bir adamım, kırılgan bir yapım var. Fazla düşünürüm adım atmadan önce... İlişkilerimde genellikle karşı tarafın adım atmasını beklerim. Mantıkla değil duygularımla hareket ederim" diyor ve ekliyor: "Övünmek gibi olmasın gerçekten elimden her iş gelir mutfakta, çünkü ustam annemdir. Kafama koyup da yapamayacağım yemek yoktur."

- Akıncı, sizin için de farklı bir iş ve deneyim olmalı. Bir oyuncu için bu projede olmak size neler hissettiriyor?

- Daha önce hiç aksiyon dizisinde rol almamıştım. Zamanında kick boksla uğraştım. Esnek bir vücuda sahibim, atış deneyimim var. İyi bir aksiyon işinde olmayı istiyordum. Akıncı'ya nasip oldu. Senaryoyu okuduğumda heyecanlandım çünkü farklı, alışık olmadığımız bir hikâye. Beni çeken taraflardan biri de bu oldu.