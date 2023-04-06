06 Nisan 2023, Perşembe
Cengiz Kurtoğlu’na 3 yıl hapis talebi! Olaylı gecenin tanıkları konuştu
2021 yılında düzenlenen doğum günü partisine katılan Orhan Gencebay aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile birbirine girdi. Can'ın Orhan Gencebay'la ilgili sözleri nedeniyle olay çıkaran Kurtoğlu, iş insanına yumrukla saldırmıştı. 3 yıla kadar hapsi istenen şarkıcının yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada konuşan tanıklar olay gecesi Mustafa Can'ın tahrik edici konuşmalar yaptığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 06.04.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 14:16
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