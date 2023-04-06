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Cengiz Kurtoğlu’na 3 yıl hapis talebi! Olaylı gecenin tanıkları konuştu

2021 yılında düzenlenen doğum günü partisine katılan Orhan Gencebay aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile birbirine girdi. Can'ın Orhan Gencebay'la ilgili sözleri nedeniyle olay çıkaran Kurtoğlu, iş insanına yumrukla saldırmıştı. 3 yıla kadar hapsi istenen şarkıcının yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada konuşan tanıklar olay gecesi Mustafa Can'ın tahrik edici konuşmalar yaptığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 14:16
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Cengiz Kurtoğlu’na 3 yıl hapis talebi! Olaylı gecenin tanıkları konuştu

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Can'a yumruk atmıştı. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunmuştu.

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Cengiz Kurtoğlu’na 3 yıl hapis talebi! Olaylı gecenin tanıkları konuştu

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şarkıcı Cengiz Kurtoğlu sanık sıfatında yer aldı. İddianamede 22 Kasım 2021'de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştığı yer aldı. Aralarında Mustafa Can'ın Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu'nun Can'a yönelik sinkaflı küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi.

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Cengiz Kurtoğlu’na 3 yıl hapis talebi! Olaylı gecenin tanıkları konuştu

CENGİZ KURTOĞLU'NUN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can'ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu'nun ''Basit yaralama'' ve ''Hakaret'' suçundan 7 aydan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

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Cengiz Kurtoğlu’na 3 yıl hapis talebi! Olaylı gecenin tanıkları konuştu

OLAYLI DOĞUM GÜNÜNDEKİ TANIKLAR DİNLENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaya taraf avukatları katıldı. Mustafa Can avukatı, müvekkilinin yüzünün nasıl yaralandığına ilişkin raporu sundu. Dosya kapsamında tanıklar dinlendi. Tanık Hüseyin Yağız Kaya, arkadaşları Tolga Yüce'nin doğum günü sebebiyle olay yerinde olduklarını belirterek ''Hepimiz aynı masadaydık müşteki sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Orhan Gencebay hakkında kökeniyle ilgili aşağılayıcı ifadeler kullandı. Cengiz Bey ''Böyle konuşamazsınız'' dedi. Bildiğim kadarıyla Cengiz Bey alkollü değildi. Müşteki sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmaya başlayınca rahatsız olduk. Mustafa Can masadan kalkıp gitti. Kesinlikle bıçak yok'' şeklinde ifadesini verdi.

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Cengiz Kurtoğlu’na 3 yıl hapis talebi! Olaylı gecenin tanıkları konuştu

DARP İDDİALARINI YALANLADI

Hakim dosyadaki görüntülerinde Cengiz Kurtoğlu'nun elinde bulunan cismi tanığa sordu. Tanık, cismin cep telefonu olabileceğini, zaten küfürleşme ve olay olmadığını herkesin evlerine gittiğini söyledi. Mustafa Can avukatı, ''Sanığın elinde parlayan bir şey var, salonda itiş kakış olduktan sonra sanık dışarıda vuruyor'' dedi. Tanık buna ilişkin ''Kesinlikle sanık vurmadı, göğse doğru eliyle itti'' dedi.