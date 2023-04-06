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Gülşen Bubikoğlu’nun son hali sosyal medyayı salladı! Yıllar meydan okuyor

'Yeşilçam'ın en güzel kızı' unvanını taşıyan Gülşen Bubikoğlu, son haliyle gündeme oturdu. Uzun süredir ortalarda görülmeyen Bubikoğlu'nun torunun yeni yaşını kutlarken çekilmiş bir pozu ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu'nun torunuyla pozunu görenler "Ne güzel doğal", "Kadın doğal yaşlanıyor" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 13:05
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Gülşen Bubikoğlu’nun son hali sosyal medyayı salladı! Yıllar meydan okuyor

Yeşilçam'a hem güzelliğiyle hem de başarılı filmleriyle damga vuran isimlerden Gülşen Bubikoğlu son haliyle sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gülşen Bubikoğlu’nun son hali sosyal medyayı salladı! Yıllar meydan okuyor

Yıllardır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdüren Gülşen Bubikoğlu zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

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Gülşen Bubikoğlu’nun son hali sosyal medyayı salladı! Yıllar meydan okuyor

Son hali sık sık merak edilen Gülşen Bubikoğlu'nun torununun yeni yaşını kutlarken çekilmiş bir pozu ortaya çıktı.

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Gülşen Bubikoğlu’nun son hali sosyal medyayı salladı! Yıllar meydan okuyor

"Yine aileyle özel bir geceydi. Çok güzeldi" notuyla paylaşım yapan oyuncuya beğeni yağdı.

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Gülşen Bubikoğlu’nun son hali sosyal medyayı salladı! Yıllar meydan okuyor

Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu'nun torunuyla pozunu görenler "Ne güzel doğal", "Kadın doğal yaşlanıyor" yorumlarında bulundu.