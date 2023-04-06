Gülşen Bubikoğlu’nun son hali sosyal medyayı salladı! Yıllar meydan okuyor

'Yeşilçam'ın en güzel kızı' unvanını taşıyan Gülşen Bubikoğlu, son haliyle gündeme oturdu. Uzun süredir ortalarda görülmeyen Bubikoğlu'nun torunun yeni yaşını kutlarken çekilmiş bir pozu ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu'nun torunuyla pozunu görenler "Ne güzel doğal", "Kadın doğal yaşlanıyor" yorumlarında bulundu.