Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? Açıklama geldi

"DÜĞÜNÜ HABER VERECEĞİZ"

Habertürk'te yer alan habere göre; artık aşklarını kamera önünde yaşamaya başlayan ünlü çift, geçtiğimiz akşam Levent'teki bir restoranda yemek yedi. Bir hayli keyifli olan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, mekanın önünde kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı.

