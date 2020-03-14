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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? Açıklama geldi

Yakın zamanda aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya artık aşklarını kameralar karşısında yaşamaya başladı. İlişkilerinin ilk dönemlerinde kameralardan kaçan ikili, kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet etmeye başladı. Son olarak önceki akşam Levent'te bir restorandan çıkarken görüntülenen ikiliden evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 10:56
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? Açıklama geldi

Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikili, haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili de konuştu.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? Açıklama geldi

"DÜĞÜNÜ HABER VERECEĞİZ"

Habertürk'te yer alan habere göre; artık aşklarını kamera önünde yaşamaya başlayan ünlü çift, geçtiğimiz akşam Levent'teki bir restoranda yemek yedi. Bir hayli keyifli olan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, mekanın önünde kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? Açıklama geldi

Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın, "Serenay ile Cem evlensin bedavaya sahne alırım" açıklamasını hatırlatan muhabirlere, "Haber vereceğiz" yanıtını verdi.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? Açıklama geldi

"EVLENİRLERSE BEDAVA SAHNEYE ÇIKARIM"

Yaz aylarında evlenecekleri konuşulan Cem Yılmaz, bu haberler üzerine arabada oturan sevgilisine dönerek "Bizim haberimiz yok. Serenay senin haberin var mı?" diyerek espri yaptı.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? Açıklama geldi

Cem Yılmaz'ın stand up gösterisini izleyen Demet Akalın, çift hakkında "Ben ikisini zaten hep yakıştırıyorum. Serenay'ı da çok seviyorum, Cem'i de çok seviyorum. Evlenirlerse sahneye bedavaya çıkarız" demişti.