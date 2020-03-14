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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor mu? Açıklama geldi
Yakın zamanda aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya artık aşklarını kameralar karşısında yaşamaya başladı. İlişkilerinin ilk dönemlerinde kameralardan kaçan ikili, kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet etmeye başladı. Son olarak önceki akşam Levent'te bir restorandan çıkarken görüntülenen ikiliden evlilik açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 14.03.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 10:56
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