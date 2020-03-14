Buse Varol ile evlenen Alişan sosyal medyadan gelen mesajı ifşalayıp isyan etti!

'ALLAH AŞKINA YAPMAYIN'

O mesajı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Alişan, "Arkadaşlar Allah aşkına yapmayın. Siz beni banka ya da evde para basan biri gibi mi görüyorsunuz! Yardım istekleri ne hale geldi. 500 bin lira için ev kredisi istiyorlar. O taksit 450 ay sürer!" dedi.

