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Buse Varol ile evlenen Alişan sosyal medyadan gelen mesajı ifşalayıp isyan etti!

Alişan sosyal medya hesabından isyan etti! Buse Varol'la evliliğinden bir çocuğu bulunan Alişan, sosyal medya hesabına bir hayranından gelen mesajı ifşa etti. Kendisinden para isteyen hayranına isyan eden şarkıcı, "Allah aşkına yapmayın" dedi. Ünlü şarkıcının isyanına takipçilerinden destek geldi.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 12:02
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Buse Varol ile evlenen Alişan sosyal medyadan gelen mesajı ifşalayıp isyan etti!

Ünlü şarkıcı Alişan, bir hayranından gelen mesajı ifşa etti. Hayranından gelen "Ev alacağım, 500 bin lira borç verir misin? Aylık 1.200 lira taksitle borcumu öderim" isteği karşısında çok öfkelenen şarkıcı isyan etti.

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Buse Varol ile evlenen Alişan sosyal medyadan gelen mesajı ifşalayıp isyan etti!

'ALLAH AŞKINA YAPMAYIN'

O mesajı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Alişan, "Arkadaşlar Allah aşkına yapmayın. Siz beni banka ya da evde para basan biri gibi mi görüyorsunuz! Yardım istekleri ne hale geldi. 500 bin lira için ev kredisi istiyorlar. O taksit 450 ay sürer!" dedi.

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Buse Varol ile evlenen Alişan sosyal medyadan gelen mesajı ifşalayıp isyan etti!

Ünlü şarkıcının haklı isyanına takipçileri de destek çıktı.

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Buse Varol ile evlenen Alişan sosyal medyadan gelen mesajı ifşalayıp isyan etti!

Alişan hakkında çıkan gerçek ile sosyal medyada gündem oldu. Buse Varol ile evli olan Alişan'ın hakkında birçok kişinin bilmediği gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

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Buse Varol ile evlenen Alişan sosyal medyadan gelen mesajı ifşalayıp isyan etti!