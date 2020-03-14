ANA SAYFA
Buse Varol ile evlenen Alişan sosyal medyadan gelen mesajı ifşalayıp isyan etti!
Alişan sosyal medya hesabından isyan etti! Buse Varol'la evliliğinden bir çocuğu bulunan Alişan, sosyal medya hesabına bir hayranından gelen mesajı ifşa etti. Kendisinden para isteyen hayranına isyan eden şarkıcı, "Allah aşkına yapmayın" dedi. Ünlü şarkıcının isyanına takipçilerinden destek geldi.
Giriş Tarihi: 14.03.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 12:02
- 1
- 104
- 2
- 104
- 3
- 104
- 4
- 104
- 5
- 104