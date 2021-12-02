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Cem Davran ilk kez anlattı! ‘Ne dedin sen’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı

Magazin tarihinin en skandal olaylarından olan Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgası ve tokadın perde arkası yıllar sonra ortaya çıktı. Bir televizyon programına konuk olan Cem Davran, 22 yıl sonra programda yaşananları anlattı. Yayınlanan programın canlı değil banttan yayınlandığını belirten Davran, "Program canlı değildi ama kanal yayınladı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da" dedi.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:04
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Cem Davran ilk kez anlattı! ‘Ne dedin sen’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı

Türk televizyon tarihinin yaşanmış en ilginç olaylarından biri olan Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgası ve tokadının perde arkasını, oyuncu Cem Davran 22 yıl sonra anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cem Davran ilk kez anlattı! ‘Ne dedin sen’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı

Bir televizyon programına konuk olan Davran, yıllardır herkesin aklında soru işareti bırakan olayın iç yüzünü paylaştı.

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Cem Davran ilk kez anlattı! ‘Ne dedin sen’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Hande Ataizi'ne 'Ne dedin sen?' diyerek tokat atan Sevda Demirel, magazin tarihine geçmişti. Programın sunucularından Cem Davran da kavga eden ikiliyi sakinleştirmeye çalışmıştı.

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Cem Davran ilk kez anlattı! ‘Ne dedin sen’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı

"PROGRAM CANLI DEĞİLDİ"

İki Kere Kiki isimli programın canlı olmadığını ve kavganın yaşandığı bölümün banttan yayınlandığını söyleyen Cem Davran şu şekilde konuştu:

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Cem Davran ilk kez anlattı! ‘Ne dedin sen’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı

"Hande Ataizi ile yaptığımız İki Kere Kiki programını ben yazdım. Bunun adı yanlış yazıldı o yüzden öyle kaldı. Aslında İki Kere İki idi. O zamanlar ben şov yapıyordum. Şov karakterlerinin kıyafeti vardı."