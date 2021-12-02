Cem Davran ilk kez anlattı! ‘Ne dedin sen’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı

Magazin tarihinin en skandal olaylarından olan Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgası ve tokadın perde arkası yıllar sonra ortaya çıktı. Bir televizyon programına konuk olan Cem Davran, 22 yıl sonra programda yaşananları anlattı. Yayınlanan programın canlı değil banttan yayınlandığını belirten Davran, "Program canlı değildi ama kanal yayınladı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da" dedi.