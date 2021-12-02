Berkay Şahin’e ikinci soruşturma! Polis eşliğinde mahkemeye getirildi

"KLAVYE BAŞINDAN SALLAMAK KOLAY, SENİ NASIL OTURTTUĞUMU..."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" diye başlayan bir cümleyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçunu işlediğini belirtti. Berkay Şahin hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.