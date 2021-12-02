02 Aralık 2021, Perşembe
Berkay Şahin’e ikinci soruşturma! Polis eşliğinde mahkemeye getirildi
Berkay Şahin fotoğrafına yorum yazan takipçisine ettiği hakaret nedeniyle mahkemelik oldu. "Kızgınlıkla yazdım" diyen şarkıcı hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmalara katılmayan Şahin hakkında çıkan yakalama kararı gereği polis eşliğinde hakim karşısına çıkarken mahkemede yeniden hakaret etmesi nedeniyle hakkında ikinci bir soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 02.12.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 09:38
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