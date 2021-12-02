02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Berkay Şahin’e ikinci soruşturma! Polis eşliğinde mahkemeye getirildi

Berkay Şahin’e ikinci soruşturma! Polis eşliğinde mahkemeye getirildi

Berkay Şahin fotoğrafına yorum yazan takipçisine ettiği hakaret nedeniyle mahkemelik oldu. "Kızgınlıkla yazdım" diyen şarkıcı hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmalara katılmayan Şahin hakkında çıkan yakalama kararı gereği polis eşliğinde hakim karşısına çıkarken mahkemede yeniden hakaret etmesi nedeniyle hakkında ikinci bir soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 09:38
  • 1
  • 7
Berkay Şahin’e ikinci soruşturma! Polis eşliğinde mahkemeye getirildi

Şarkıcı Berkay Şahin geçen yıl Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı. Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı. Hakkında soruşturma başlatılan Berkay Şahin, "Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Berkay Şahin’e ikinci soruşturma! Polis eşliğinde mahkemeye getirildi

"KLAVYE BAŞINDAN SALLAMAK KOLAY, SENİ NASIL OTURTTUĞUMU..."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" diye başlayan bir cümleyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçunu işlediğini belirtti. Berkay Şahin hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

  • 3
  • 7
Berkay Şahin’e ikinci soruşturma! Polis eşliğinde mahkemeye getirildi

POLİS EKİPLERİYLE MAHKEMEYE GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına katılmayan sanık Berkay Şahin hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Şahin bu karara da uymayınca bir sonraki celse mahkeme, ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekiplerince celse arasında yakalanıp adliyeye getirilen şarkıcı, hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti yapılan ünlü şarkıcı aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirtti.

  • 4
  • 7
Berkay Şahin’e ikinci soruşturma! Polis eşliğinde mahkemeye getirildi

SAVUNMASI NEDENİYLE YENİ SORUŞTURMA AÇILDI

Savunmasında ise suça konu mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay Şahin, "Herkesin okuyabileceği şekilde aleni mesajlar yazmıştı. Mesajlarda bana ve aile bireylerime hakaretler etmişti. Ben de bunun üzerine sinirlenip yazdım" dedi.

  • 5
  • 7
Berkay Şahin’e ikinci soruşturma! Polis eşliğinde mahkemeye getirildi

Mağdurun uzlaşmak için kendisinden 5 bin lira istediğini öne süren şarkıcı, "Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" diyerek aslında hakkında yeni doğacak bir soruşturmanın fitilini ateşledi. İfadeler zabıtlara da geçti. Berkay Şahin'in ifadesinin ardından mahkeme, şarkıcı hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.