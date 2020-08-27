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Haberler Galeri Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisinde dikkatleri yeniden üzerine çeken Ezgi Şenler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide renkli ve hayalperest bir kişiliğe sahip olan Ayşen karakterine hayat veren Ezgi Şenler, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ezgi Şenler'i mercek altına alanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Ezgi Şenler ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 16:58
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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşen karakteriyle ekranlara geri dönen Ezgi Şenler tüm dikkatleri üzerine çekti. Ezgi Şenler'i mercek altına alanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Ezgi Şenler ve birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM

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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM

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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM