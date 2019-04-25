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Çarpışma dizisinin Cemre'si Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!
Çarpışma adlı dizide Cemre karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Melisa Aslı Pamuk ile ilgili ortaya çıkan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Melisa Aslı Pamuk'un, Adnan Oktar'ın programına katıldığı o görüntüler görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 25.04.2019 20:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 16:04
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