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Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cansu Dere, yeni projesinden paylaşılan görüntüleriyle gündeme geldi. 46 yaşındaki oyuncunun yıllar önceki fotoğrafları ile son hali karşılaştırılırken, güzelliği ve değişmeyen görünümü sosyal medyada ilgi gördü.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış 1

Türk televizyonunun hafızalara kazınan kadın karakterlerine hayat veren Cansu Dere, oyunculuk kariyeri boyunca birbirinden farklı hikâyelerde yer aldı.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış 2

Sıla dizisindeki başrolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, Ezel'de canlandırdığı Eyşan karakteriyle televizyon tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ardından Anne dizisinde Zeynep, Şahsiyet'te Nevra ve Sadakatsiz'de Asya karakterleriyle izleyici karşısına çıktı.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış 3

Her rolünde farklı bir karaktere hayat veren Dere, kendine özgü duruşu, bakışları ve oyunculuğuyla izleyicilerin hafızasında yer edindi. Yeni projeleri merakla beklenen Cansu Dere, bu kez masalsı bir hikâyeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış 4

ŞEHRAZAT HALİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Binbir Gece Masalları dizisinde Şehrazat karakterini canlandıracak olan oyuncunun yeni görüntüleri de merak uyandırdı.

Dere'nin kariyerinin önceki dönemlerinden bir kareyle Şehrazat karakterine ait görüntüleri yan yana getirildi. Örgülü saçları ve işlemeli başlığıyla dikkat çeken oyuncunun kostümü, yeni karakterinin dünyasını yansıttı.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış 5

ESKİ VE YENİ HALİ KARŞILAŞTIRILDI

Bir tarafta geçmişteki rollerinden bir kare, diğer tarafta Şehrazat karakterinin masalsı görünümü... Kostümler, saçlar ve canlandırdığı karakterler değişse de Cansu Dere'nin yüzündeki tanıdık ifade dikkat çekti.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış 6

YILLARA MEYDAN OKUYOR

46 yaşındaki oyuncunun eski ve yeni görüntüleri arasındaki benzerlik, sosyal medyada da ilgi gördü. Dere'nin yıllar içindeki görünümü yeniden konuşulurken, değişimin daha çok canlandırdığı karakterlerin dünyasında olduğu görüldü.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış 7

CANSU DERE HAKKINDA

14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere, Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Dere, 2000 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda derece elde ederek modellik kariyerine adım attı. Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarının defilelerinde yer alan ünlü isim, yurt dışında da Türkiye'yi temsil etti.

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış 8

Televizyon kariyerine sunuculuk yaparak başlayan Cansu Dere, oyunculuk alanındaki büyük çıkışını Sıla dizisiyle yakaladı. Başarılı oyuncu, ardından Ezel, Anne, Şahsiyet ve Sadakatsiz gibi ses getiren yapımlarda rol aldı. Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin hafızasında yer edinen Dere, Türk televizyon dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

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