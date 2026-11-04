Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış

Cansu Dere, yeni projesinden paylaşılan görüntüleriyle gündeme geldi. 46 yaşındaki oyuncunun yıllar önceki fotoğrafları ile son hali karşılaştırılırken, güzelliği ve değişmeyen görünümü sosyal medyada ilgi gördü.

Türk televizyonunun hafızalara kazınan kadın karakterlerine hayat veren Cansu Dere, oyunculuk kariyeri boyunca birbirinden farklı hikâyelerde yer aldı.

Sıla dizisindeki başrolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, Ezel'de canlandırdığı Eyşan karakteriyle televizyon tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ardından Anne dizisinde Zeynep, Şahsiyet'te Nevra ve Sadakatsiz'de Asya karakterleriyle izleyici karşısına çıktı.

Her rolünde farklı bir karaktere hayat veren Dere, kendine özgü duruşu, bakışları ve oyunculuğuyla izleyicilerin hafızasında yer edindi. Yeni projeleri merakla beklenen Cansu Dere, bu kez masalsı bir hikâyeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

ŞEHRAZAT HALİ DE DİKKAT ÇEKTİ Binbir Gece Masalları dizisinde Şehrazat karakterini canlandıracak olan oyuncunun yeni görüntüleri de merak uyandırdı. Dere'nin kariyerinin önceki dönemlerinden bir kareyle Şehrazat karakterine ait görüntüleri yan yana getirildi. Örgülü saçları ve işlemeli başlığıyla dikkat çeken oyuncunun kostümü, yeni karakterinin dünyasını yansıttı.