Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Can Yaman, yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da gönülleri fethetti. İkinci kez partner olduğu Özge Gürel'le aralarında yakaladıkları uyumla da dikkatleri üzerine çeken Can Yaman'ın özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Can Yaman'ın gerçek mesleği...