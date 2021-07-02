02 Temmuz 2021, Cuma
ANA SAYFA
Can Yaman ve Diletta Leotta'nın evlilik tarihi belli oldu
Sandokan dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede evlilik kararı alan çift, tatil için Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'un ardından Bodrum'a giden sevgililer büyük ilgiyle karşılandı. Can Yaman ve sevgilisi muhabirlerin sorularını cevapsız bırakırken, ünlü oyuncunun annesi düğün ne zaman evleneceklerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.07.2021 16:13
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10