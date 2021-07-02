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Can Yaman ve Diletta Leotta'nın evlilik tarihi belli oldu

Sandokan dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede evlilik kararı alan çift, tatil için Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'un ardından Bodrum'a giden sevgililer büyük ilgiyle karşılandı. Can Yaman ve sevgilisi muhabirlerin sorularını cevapsız bırakırken, ünlü oyuncunun annesi düğün ne zaman evleneceklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 16:13
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Can Yaman ve Diletta Leotta'nın evlilik tarihi belli oldu

Oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Ege'deki mavi turuna devam ediyor. Ünlü oyuncu ve İtalyan sevgilisi önceki gün Gümüşlük bir mekanda akşam yemeği yedi. Ünlü çifte Can Yaman'ın annesi Güldem Can ve babası Güven Can eşlik etti.

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Can Yaman ve Diletta Leotta'nın evlilik tarihi belli oldu

İtalyan güzel, günbatımı ve Gümüşlük'e hayran kalınca sürekli fotoğraf çektirdi. Can Yaman'ı kalabalığın içerisinde bir uçtan bir diğer uca götüren Leotta, sevgilisinin çektiği fotoğrafları da beraber inceledi.

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Can Yaman ve Diletta Leotta'nın evlilik tarihi belli oldu

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

Defalarca Yaman'a poz veren Leotta, Yaman kendisini tanıyan hayranlarının fotoğraf çektirelim taleplerini geri çevirmeyince beklemek zorunda kaldı. Yaman'ı fark eden hayranları, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdi.

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Can Yaman ve Diletta Leotta'nın evlilik tarihi belli oldu

Dört saatlik sohbet sonrası mekandan ayrılan Can Yaman ve Diletta Leotta, koşar adım araçlarına gitti. Mekan çıkışında gazetecilerin sorduğu soruları yanıtsız bırakan Can Yaman tüm sorulara karşı sessizliğini korudu.

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Can Yaman ve Diletta Leotta'nın evlilik tarihi belli oldu

İtalyan sevgilisi Diletta'nın Ryan Friedkin ile öpüşürken çekilen kareleri hakkında sorulan soruları duymamazlıktan gelen Can Yaman adımlarını hızlandırdı.