Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Buse Varol paylaştı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı. Dün hastanede ziyaret eden Yaşar İpek umutlandıran açıklamalarda bulunurken bir haber de Buse Varol'dan geldi. Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslendi.