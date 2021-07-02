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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Buse Varol paylaştı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı. Dün hastanede ziyaret eden Yaşar İpek umutlandıran açıklamalarda bulunurken bir haber de Buse Varol'dan geldi. Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslendi.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 14:48
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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Buse Varol paylaştı

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Buse Varol paylaştı

Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Buse Varol paylaştı

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Buse Varol paylaştı

Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslendi.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Buse Varol paylaştı

Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz... Canım Selçuğum..." sözleri ile paylaşımda bulundu.