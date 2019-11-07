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Can Yaman hayranları bunu da yaptı! Öpemeyince boğaza atladı

Can Yaman hayranlarının çılgınlığı devam ediyor. Ortaköy'deki bir mekanda eğlenen Yaman'ın yerini öğrenip soluğu o gece kulübünde alan bir Türk hayranı, önce selfie çektirdi, sonra taşkınlık çıkarıp öpmek istedi. Hayranın tavrından rahatsız olan yakışıklı oyuncunun yanından uzaklaştığı genç kadın, öfkeden deliye dönüp Boğaz'ın serin sularına atladı.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 12:26
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Can Yaman hayranları bunu da yaptı! Öpemeyince boğaza atladı

Can Yaman'ı görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçtiğimiz akşam yakışıklı oyuncunun bulunduğu mekana girip eğlenceye koyuldu.

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Can Yaman hayranları bunu da yaptı! Öpemeyince boğaza atladı

Her zaman oldu4ğu gibi kadın hayranları, Yaman'ın etrafını sardı. Ancak ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren hayranlarından birine selfie de yetmedi.

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Can Yaman hayranları bunu da yaptı! Öpemeyince boğaza atladı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; alkolün etkisiyle tekrar Can Yaman'ın yanına gidip onu öpmek isteyen kadın, taşkınlık çıkardı.

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Can Yaman hayranları bunu da yaptı! Öpemeyince boğaza atladı

Yakışıklı oyuncunun rahatsız olup yanından uzaklaşmasıyla çılgına dönen fanatik hayran, kendini denize attı.

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Can Yaman hayranları bunu da yaptı! Öpemeyince boğaza atladı

Türk genç kızın imdadına güvenlikler ve Can Yaman koştu. Denizden çıkarılan kadın hayran, daha sonra taksiye bindirilip evine gönderildi.