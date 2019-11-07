Can Yaman hayranları bunu da yaptı! Öpemeyince boğaza atladı

Can Yaman hayranlarının çılgınlığı devam ediyor. Ortaköy'deki bir mekanda eğlenen Yaman'ın yerini öğrenip soluğu o gece kulübünde alan bir Türk hayranı, önce selfie çektirdi, sonra taşkınlık çıkarıp öpmek istedi. Hayranın tavrından rahatsız olan yakışıklı oyuncunun yanından uzaklaştığı genç kadın, öfkeden deliye dönüp Boğaz'ın serin sularına atladı.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





